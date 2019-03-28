ERÜ'de “1. Uluslararası Hayvan Hastaneleri Kongresi” Başladı

Uluslararası Hayvan Hastaneleri Kongresi başladı.

Kongrenin açılış programı öncesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin yeni birimlerinin açılış yapıldı.

Açılışlar ve kongreye, Vali Yardımcısı Nail Anlar, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, üniversite ve özel hayvan hastanelerinin temsilcileri, veteriner hekimler ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Kongrenin açılış konuşmalarında ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, açılışı yapılan klinikler ve kongre hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da, Uluslararası Hayvan Hastaneleri Kongresi'nin ilkinin üniversitelerinde yapılmasından dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Rektör Çalış, “Özellikle hayvanların sağlığı ile yapılacak işlemlerin, hayvan hastalıkları ile ilgili yeni gelişmelerin ve çalışmaların tartışılacağı bu kongre, inşallah hayvan hastalıkları için daha güzel şeylere vesile olacağını ümit ediyorum. Ayrıca paydaşlık dediğimiz farklı iş, birlik ve ortaklıkların, diğer üniversite fakülteleriyle birlikte gerçekleştirileceğine inanıyorum. Birçok klinik açtık. Bugün gerçekten bu bizim için gurur verici. Modern tesisler buralar. Hatta Türkiye'de ilk 3'e girecek tesisleri açtık. Bu da Kayserimiz ve ülkemiz için gurur verici. Özellikle hayvan severlerin ve evde hayvan besleyenlerin veya besicilik yapıp hayvanlar ile uğraşarak ticaret yapan meslek çalışanlarının üniversitemizin kalitesini bilmesi gerekiyor. Özellikle Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin kalitesini bilmesi gerekiyor. Biz onlara hizmet edeceğiz. Biz Kayserimize hizmet edeceğiz. Aynı zamanda Kayseri'ye yakın tüm illerimize hayvan hastalıkları ile ilgili hizmet edeceğiz” dedi.

Vali Yardımcısı Nail Anlar ise konuşmasında, Erciyes Üniversitesi'nin sadece Kayseri'nin değil ülkenin medarı iftiharı olduğunu belirterek, bugün açılışı yapılan yeni kliniklerin kendilerinin gururlandırdığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından kongre “Avrupa Hayvan Hastaneleri İşletme Modeli”, “Hayvan Hastaneleri Mevzuatı”, “Hayvan Hastaneleri Yönetim Sistemi”, “Kalite Yönetimi”, “Otomasyon Sistemleri”, “Hastane Birimleri ve Acil Klinik Yönetimi”, “Hastane Kadro İhdas Problemi ve Çözümü”, “Hastane Döner Sermaye İşletmesi”, “İlaç takip Sistemi ve Ücretlendirme”, “Laboratuvar Ruhsatlandırma ve Akreditasyon” ve “Halkla İlişkiler” konularında akademisyenlerin sunumları ile devam etti.