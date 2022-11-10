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ERÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümünde Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) düzenlenen törenle anıldı.


Rektörlük binası Atatürk heykeli önünde gerçekleştirilen anma törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Senato Üyeleri, dekanlar, merkez müdürleri, öğrenciler ile akademik ve idari personel katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu'nun, Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başlayan anma etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

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