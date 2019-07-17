ERÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Düzenlendi

ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe, Vali Şehmus Günaydın, Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver, MHP İl Başkanı Serkan Tok, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, KAYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, ERÜ Genel Sekreteri Murat Yenisu, KAYÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Semra Aksoylu, ERÜ Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Kasım Özgen ile Venhar Çokkeçeci, fakülte dekanları, akademisyenler, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte ilk olarak 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Şanlı Türk Bayrağı” konulu serginin açılışı yapıldı.

Sergi açılışının ardından konferansa geçildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve şehitler için dua, 15 Temmuz konulu video gösteriminin ardından konferansın açılış konuşmasını Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış yaptı.

Rektör Çalış, “15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca bu vatana karşı yapılan hain ve sinsi darbe girişimine, milletimiz tek vücut olarak gereken cevabı destan yazarak vermiştir. Bu destanının seneyi devriyesini bu salonda yeniden anıyoruz. Millet olarak bir yanda ihanetin verdiği hüznü; öte yanda ihanete karşı zaferin verdiği onuru ve gururu yaşıyoruz. Biz, yüce değerleri uğruna cesurca mücadele eden, bu yolda şehadet şerbetini göz kırpmadan içen, dünyaya adalet ile hükmetmiş bir neslin evlatlarıyız. Biz tarih boyunca hep mazlumun yanında yer aldık, zalimle bir olup hiçbir zulme boyun eğmedik. Söz konusu bu tavrımız sayesinde insanlığın gönlünde taht kurduk. Nice destanlar yazdık, yazmaya da devam edeceğiz. Vatanımıza sinsice kast eden 15 Temmuz Darbe Girişimine Karşı Kahraman Milletimiz, tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbimizdeki gibi tüm fertleriyle tek yürek olmuştur. Tankın, topun, tüfeğin, helikopterin, uçağın, füzenin karşısına sadece elinde Türk bayrağı, göğsünde gücün asıl kaynağı olan imanı ve ruhunda bulunan şehadet aşkıyla, milli iradesine, hürriyetine, istiklaline ve istikbaline korkmadan sahip çıkmıştır” dedi.

Konuşmasında Erciyes Üniversitesi olarak amaçlarının, dünyada ki bilimsel gelişmelere katkıda bulunmanın yanı sıra, akademik ve idari kadroları ile örnek davranışlar sergilemek olduğuna dikkat çeken Rektör Çalış, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük Türk Milletimiz, hangi terör örgütü olursa olsun, işbirlikçileri, destekçileri ve taşeronları kimler olursa olsun, oyunlarını bozmasını bilir. Gerektiğinde küllerinden doğar, ama kendisine ihaneti hiçbir zaman affetmez. Ülke olarak karşımızda birçok şer odağı bulunsa da, bizi taşeron terör örgütleri ve paralel yapılanmalar ile zayıflatmaya ve yıkmaya çalışsalar da; devletimizin başında Sayın Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir lider, vatan ve ülke sevdalısı akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve milletimiz olduğu müddetçe, bizi asla yıkamayacaklardır. Bu vesile ile tarihimiz boyunca 15 Temmuz destanı gibi destanları yazan; gösterdiği, cesaret, dirayet, dik duruş ve kararlılık ile bu toprakları vatan kılma uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Onları ve 15 Temmuzu asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ülkemiz üzerine oynanan oyunlar ne olursa olsun, bizi yıldıramaz ve yolumuzdan alı koyamazlar. Büyük Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Yeter ki birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyelim. Çok çalışalım, üzerimize düşen vazifeden kaçmayalım. Biz bir oldukça, beraber oldukça, başaramayacağımız, yenemeyeceğimiz hiçbir güçlük yoktur. Erciyes Üniversitesi olarak amacımız, dünyada ki bilimsel gelişmelere katkıda bulunmanın yanı sıra, akademik ve idari kadromuz ile örnek davranışlar sergilemek; vatan sevgisi aşılanmış azimli gençler yetiştirmek asıl hedefimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Sadece beyinleri değil, yürekleri de eğitmeliyiz' sözü ile ahlakı, hikmeti, sevgiyi ve bilimi aşılayan bir eğitim vermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bu toprakları vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi bir kere daha rahmetle anıyor, onlara minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Aramızda da bulunan şehitlerimizin kıymetli yakınlarına sabır ve metanet diliyorum.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da konuşmasında, 15 Temmuz'un bir anlamda 2. Kurtuluş Savaşı olduğunu kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, “15 Temmuz'u bugün Suriye'de yapılanlardan, İran'a yapılanlardan, Irak'ta olanlardan ayrı değerlendiremeyiz. 15 Temmuz, bu bölgenin ülkemizin ve bölgemizin değil başka ülkelerin ve güçlerin hayrına olacak şekilde dizayn edilmek istenmesinin ürünüdür. Bölgeyi dizayn etmek için Türkiye'yi engel görenler, içimizdeki maşalarıyla harekete geçmiş; ancak çok şükür ki başarılı olamamışlardır. Eğer başarılı olunsaydı Türkiye bugünkü Türkiye değildi. Muhtemelen de bölünmüş ya da bölünme sürecindeki bir ülke olmuştuk. İşte bu noktada 15 Temmuz'un bir anlamda bizim için 2'inci Kurtuluş Savaşı olduğunu söyleyebiliriz. Şükürler olsun ki; milletimiz, atalarımızın 1'inci Kurtuluş Savaşı'nda gösterdikleri cesaretle hainlere karşı koydu ve 2'inci Kurtuluş Savaşı'ndan da zaferle ayrılma başarısını gösterdik. Ve yine şükürler olsun ki, 15 Temmuz sonrasında yürüyüşümüzü hiçbir kesintiye uğratmadan devam ettirdik. Bir taraftan hainlerle en sert şekilde mücadele ederken, bir taraftan da ülkemizi çok daha iyi noktalara getirmek için adımlarımıza devam ettik” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından konferansa geçildi. Konferansın konuşmacıları, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Gazi Halit Aziz Yılmaz, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kemal Bayram “Askeri Darbe ve 15 Temmuz”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alim Yılmaz “Türkiye'de Darbe ve Direniş” konularında birer konuşma yaptı.

Etkinlik, konferansın konuşmacılarına, Kayserili 15 Temmuz şehitlerinden Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın ailelerine, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, ve Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Osman Balcı'ya plaket takdimi ve Erciyes Üniversitesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.