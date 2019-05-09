ERÜ'de 19. Geleneksel Spor Şenliği Ödül Töreni Düzenlendi

Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen 19. Geleneksel Spor Şenliği'nin ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül töreni öncesi ise 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla, Melikgazi Belediyesi Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ile Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri arasında ampute futbol gösteri maçı yapıldı.

Süleyman Demirel Spor Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Yüksel Kahraman, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Ekinci, Genel Sekreter Murat Yenisu ile çok sayıda davetli ve sporcu katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan ödül töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, bu yıl Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen 19. Geleneksel Spor Şenliğinde emeği geçenlere teşekkür etti ve ödül alan öğrenci ve personeli kutladı.

Rektör Çalış konuşmasının ardından ise 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen, Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcuları ile Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri arasında oynanan ampute futbol gösteri maçının başlama vuruşunu yaptı. Ampute futbol maçını Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü 4-3 kazandı.

Gösteri maçından sonra ise 18 Mart - 9 Mayıs 2019 tarihleri arasında personel ve öğrenci kategorilerinde, basketbol, voleybol, mini futbol, masa tenisi, satranç ve salon okçuluk branşlarında düzenlenen spor şenliğinde dereceye girenlere, Rektör Çalış ve törene katılan protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

Ödül töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.