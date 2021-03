ERÜ'de '2. Erciyes Sanat Günleri' Başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından '2. Erciyes Sanat Günleri' etkinliği düzenlendi.

Çevrimiçi olarak düzenlenen etkinliğin açılışına Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanı Prof. Dr. Turan Sağer ile akademisyenler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, düzenlenen etkinlik programı hakkında bilgiler verdi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında Üniversite olarak her zaman sanat alanında yapılan çalışmalara destek olduklarını söyledi. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Çalış, şunları kaydetti: “ Erciyes Üniversitesi ülkemizin 11 araştırma üniversitesinden birisi. Bizler her alanda Erciyes Üniversitesi'nin çıtasını yükseltmeye çalışmaktayız. Her ne kadar Erciyes Üniversitesi araştırma üniversitesi ve araştırma odaklı bir üniversite olsa da özellikle sosyal ve sanat faaliyetlerini de çok önemsemekteyiz. Bu manada da yapılacak her türlü sanatsal faaliyetlerinde her zaman yanındayız.”

Rektör Çalış'ın açılış konuşmasının ardından etkinlik, Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanı Prof. Dr. Turan Sağer'in “Sanat Eğitimi Kurumlarında Akreditasyon Süreci” konusundaki sunumu ile devam etti.