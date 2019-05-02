ERÜ'de '20. Öğrenci Bahar Şenliği' başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen '20. Öğrenci Bahar Şenliği' açılış programıyla başladı. 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek bahar şenliklerinde çok sayıda etkinliğin yanında ünlü sanatçılar Merve Özbey, Hande Yener ve Kıraç sahne alacak.

Marianne Molu Amfi Tiyatro'da düzenlenen şenlik açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay ve Prof. Dr. Recai Kılıç ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı. ERÜ Öğrenci Konsey Başkanı Berat Deniz'in şenlik meşalesini yakmasıyla başlayan etkinlikte açılış konuşmaları yapıldı. Öğrenci Konseyi Başkanı Berat Deniz, bahar şenliklerinin gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür etti. Berat Deniz, “Üniversiteler sadece bir meslek edinme yerleri değildir. Üniversiteler kişiyi geliştiren, aydınlatan ve topluma hizmet sunabilecek nitelikli bilgi üretme ortamlarıdır. Üniversiteler bir ömür boyu sürecek arkadaşlıkların, dostlukların oluştuğu ortamlardır. Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi başkanlığı görevine geldiğimizden bu yana, öğrenci arkadaşlarımızı bilimsel faaliyetlerin yanı sıra, kültür sanat faaliyetleri ile buluşturmak için gayret gösterdik. Konferanslar, müzik festivalleri, tiyatro festivalleri, sergi gibi etkinliklerle öğrenci arkadaşlarımızı eğitim programlarının dışında sosyal aktivitelerle vakit geçirebilmeleri için Rektörlüğümüzün desteği ile nitelikli organizasyonları başarı ile tamamladık. Rektörlüğümüze bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında, yönetim olarak öğrenci odaklı çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

Rektör Çalış, “Yaklaşık 8 yıldır bahar şenlikleri çeşitli sebeplerden dolayı yapılamamaktaydı. Biz göreve geldiğimizde özellikle araştırma ve öğrenci odaklı üniversite anlayışını geliştireceğimizi söylemiştik. Bu bağlamda öğrencilerimizin sesine her zaman kulak verdik. Öğrencilerimizin isteği üzerine bahar şenliklerini yeniden başlatmaya karar verdik. Biz tabi ki, öğrencilerimize iyi bir eğitim-öğretim hizmeti vermenin yanında, özellikle sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak üniversitemizin ayrıcalığını hissetmelerini istiyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum ki! Türkiye'de ilk 10'a giren üniversitenin mensubu olmanızdan dolayı, bu üniversitenin mezunu olmanızdan dolayı büyük gurur duyabilirsiniz. Bende böyle büyük bir üniversitenin yöneticisi olmaktan büyük bir gurur duymaktayım. Bahar Şenlikleri bugün başlamış bulunmakta. 4 Nisan'da da sona erecek şenliklerin, kazasız, belasız bir şekilde geçmesini temenni ediyor ve hepinizin iyi vakitler geçirmenizi diliyorum” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri'de eğitim gören tüm üniversite öğrencilerinin yanında olduklarını ve bunun için öğrencilere yönelik faaliyetlerin her zaman destekçisi olacaklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Nasıl ki, belediyeciliğin sadece alt yapı hizmetleri ile bitmediği, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda yapmamız gereken çalışmaların çok daha önem arz ettiğini vurguluyorsak, aynı şekilde açık öğretim fakültesinde okuyan bir öğrenci olarak da, öğrenciliğin sadece ders çalışmakla ya da fakülte bitirmekle bitmediğini, sosyalleşmenin, kültürel yönden kendini yetiştirmenin, toplum içerisinde yer edinmenin, özgüven oluşturmanın çok daha önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum” şeklinde konuştu. Açılış konuşmalarının ardından etkinlik protokolün stantları gezmesi ve geleneksel şenlik pilavı ikramı ile devam etti.

4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek bahar şenliklerinde çok sayıda etkinliğin yanında, Merve Özbey 2 Mayıs Perşembe günü, Hande Yener 3 Mayıs Cuma ve Kıraç ise 4 Mayıs Cumartesi günü sahne alacak.