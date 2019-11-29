İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ERÜ'de 2020 Yılında Koç Spor Fest Etkinliği Düzenlenecek

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Asbaşkanı Prof.

Dr. Mehmet Günay ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Erdoğan Çelebi, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.


Koç Grubu ve Sportsnet yetkililerinin de katıldığı ziyarette, Erciyes Üniversitesi'nde 2020 yılı Nisan ayında yapılması planlanan “Koç Spor Fest” etkinliklerinin programı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.


Koç Spor Fest düzenleme komitesinin rektörlük ziyaretinde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Genel Sekreter Murat Yenisu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Metin Akgöbek de hazır bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.