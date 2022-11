ERÜ'de 2022-2023 Eğitim-Öğretim Akademik yılı açıldı

Erciyes Kültür Merkezi'nde (EKM) düzenlenen programa ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı‘nın okunmasının ardından başlayan programda, Erciyes Üniversitesi Klasik Türk Müziği Topluluğu konser verdi. Konserin ardından konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, “Erciyes Üniversitesi kuruluşundan bugüne kadar baktığımız da özellikle Erciyes dağından aldığı feyzle hedeflerini her zaman yüksek tutmaktadır. Bu doğrultuda 19 fakülte, 7 enstitü, 1 yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu ve 42 araştırma merkezi ile akademik olarak, 2 bin 200 idari personel olarak yaklaşık 4 bin 800 personel ve 53 bin 400 tane öğrencimizle gerçekten bölgesinde etkin olarak hizmet veren önemli bir yüksek öğretim kurumudur. Üniversitelerin temel vizyonlarına baktığımız zaman özellikle öğrenci, AR-GE odaklı ve toplumsal olarak hizmet verdiğini görmekteyiz. Bu noktada Erciyes Üniversitesi öğrenci odaklı faaliyetlerin de Cumhurbaşkanlığımızın ortaya koymuş olduğu staj seferberliği karşısında mutlaka bir dönemini sanayide geçirmesini ve stajlarını çok etkin kurumlarda özellikle savunma sanayine yönelik etkin kurumlarımızın bünyesinde yapmasını çok önemsiyoruz. Hatta bununla da yetinmiyoruz. Üniversite öğrenci işbirliği, üniversite sanayi işbirliği sanayi öğrenci işbirliği üçgeninde de öğrencilerimizin mutlaka paydaş olmasını çok önemsiyoruz. Buradan ortaya konmuş olan çalışmalarda öğrencilerimizin çok mutlu dönüşlerinin olduğunu da her zaman görüyoruz. Erciyes Üniversitesi her zaman kendisinden AR-GE boyutuyla söz ettirmektedir. Bu yönümüzün de güçlenmesi için akademik personelimizin ortaya koymuş olduğu performansın burada çok önemli olduğunu da ifade etmek istiyorum. Biz buradalar da bu çalışmaları yaparken, mutlaka katma değeri olan ve ülkemize katkı sağlayacak çıktıları yüksek düzeyde önemsediğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Yapılacak olan eğitim-öğretim yılının inşallah hayırlara vesile olmasını ve Erciyes Üniversitemizin yeni keşiflerle yeni buluşlarla buluşmasını da temenni ediyorum. Kayseri'yi kamu, yerel ve üniversite işbirliğinin adeta en güzel örneklerini sergileyen şehri tanımlarken, hayırseverler şehri olarak anılacak yegane bir kent olarak bilinir. Kayserimize hizmet etmenin hep birlikte onurunu yaşadığımızı da buradan paylaşmak istiyorum. Özellikle bir öğrenci dostu ve genç dostu şehir olarak siz gençleri ben çok şanslı görüyorum. Öğrencilik yıllarımızı göz önüne getirdiğimizde ve bugünlerle karşılaştırdığımızda hakikaten Kayserimizin bir başka güzel olduğunu, şu anda sunulan olanakların sizler için gerçekten göz ardı edilmeyecek boyutta olduğunu buradan paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, programa katılanlara ‘Sürdürülebilirlik ve Yeşil Ekonomi' konusunda açılış dersi verdi.