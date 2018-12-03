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ERÜ'de ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği düzenlendi

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ etkinliği kapsamında, engelli personel ve öğrencilere yönelik yemek programı düzenlendi.

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği kapsamında, engelli personel ve öğrencilere yönelik yemek programı düzenlendi.


Personel Yemekhanesinde gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Kara, Engelsiz Kampüs Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Fevziye Çetinkaya ile engelli personeller ve öğrenciler katıldı.


Etkinlik, Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şubesi ile Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin, engellilere karanfil dağıtımı başlayan etkinlik, yemek programı ile devam etti.


Programda engellilerle tek tek sohbet eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, engellilerin sürekli yanlarında olduklarını kaydetti.


ERÜ'deki Engelliler Günü etkinliği toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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