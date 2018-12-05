ERÜ'de 3. Erciyes Mühendislik Zirvesi başladı

Erciyes Mühendislik Zirvesi' başladı.

15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen zirveye, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Adem Kalınlı ve Öğr. Gör. Murat Yenisu, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Volkan Çolak ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasında ERÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Berat Deniz, mühendisliğin bilim ve matematiksel prensipleri, tecrübe, karar ve ortak fikirleri kullanarak, insana faydalı ürünler ortaya koyma sanatı olduğunu belirtti.

Berat Deniz, “Erciyes Üniversitesi Mühendislik Zirvesi, mühendislik alanında endüstriyel ve teknolojik gelişmeleri takip edip, mühendislik sektörlerini yakından tanımak ve sektördeki önde gelen isimler aracılığı ile bilgi aktarmayı amaçlamıştır” dedi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun da, Mühendislik Fakültesi olarak 14 bölüm ve 12 bin öğrenci ile eğitim vermekte olduklarını söyledi.

Fakülteleri hakkında bilgiler veren Dekan Prof. Dr. Altun, “Biz öğrencilerimizi sadece teorik bilgilerle değil, sanayi ile entegre olması anlamında gerek savunma sanayine yönelik kuruluşlar ile yapmış olduğumuz çalışmalarla, gerekse de üniversite-sanayi işbirliğini geliştirme anlamında ki faaliyetlerimizle her zaman bir marka olmaya ve bu konuda en iyisini yapmak için gayret içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, günümüzde mühendislik ve mühendislik eğitiminin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Rektör Çalış, “Bilim ve teknolojideki hızlı gelişim, Endüstri 4,0'nın yaygınlaşması ve son olarak toplum odaklı insansız teknoloji anlamına gelen Endüstri 5,0 ve yapay zekâ, mühendislik kavramının değişmesine neden olmuştur. Artık mühendislerimiz sektörde başarılı olabilmek için, teknolojiyle daha çok iç içe olma, yenilikleri yakından takip etme ve her zaman kendini yenilemek zorundadır. 2017 yılında YÖK tarafından Türkiye'de 9 üniversite ile birlikte araştırma üniversitesi seçilen Erciyes Üniversitemizin bu başarısında Mühendislik Fakültemizin büyük katkısı vardır ve araştırma üniversitesi olmamızda lokomotif görev üstlenmiştir. Bugün burada düzenlenen zirveye, Türkiye'nin 7 bölgesinden 500'e yakın misafir öğrenci katılmakta olup, üniversitemiz öğrencileriyle birlikte bu sayı 3.000'i aşmaktadır. Mühendislik Zirvesinin, öğrencilerimizin mesleki alandaki gelişimlerine büyük katkı sağlayacağı inancındayız” şeklinde konuştu.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Rektör Çalış, “Sizlerden beklentimiz, mühendislik eğitiminde alanınız ne olursa olsun, öncelikle mesleğinizi sevmeniz, kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz, karşılaşacağınız zorluklarda hiçbir zaman yılmamanız ve ülke menfaatlerini her şeyden önde tutmanızdır. Ülkemizin üretimde dünyanın güçlü ülkeleri arasına girmesinin sizlerin çabasına bağlı olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız. Sizler Türkiye'nin en iyi mühendislik fakültelerinin birinde eğitim görüyorsunuz. Yeni dönemde üniversite-sanayi işbirliğine önem veren, sanayici ile birlikte üreten, teknolojiyi ve yeniliği her şeyden önde tutan bir yönetim anlayışı hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda eğitimi daha uygulamalı hale getirerek, sizlerin alanında daha başarılı olacağınıza inanmaktayız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ERÜ Halk Oyunları Kulübü gösteri sergiledi.

Ardından, ‘Kayseri Sanayi ve Ticaretinin Ulusal ve Uluslararası Etkileri' konulu panelde, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener ile Kemerli Metal Genel Müdürü Kenan Şimşek, konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından panelistlere, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun ile Öğrenci Konseyi Başkanı Berat Deniz tarafından plaket takdim edildi.

Erciyes Üniversitesi başta olmak üzere, 14 üniversiteden 3 binin üzerinde katılımcının yer aldığı Mühendislik Zirvesi, üç gün boyunca devam edecek.