ERÜ'de 3. Ulusal Erciyes Tiyatro Festivali Başladı

Ulusal Erciyes Tiyatro Festivali, “Yeraltılı” adlı oyun ile tiyatro severlere perdelerini açtı.

15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Flamenko dans gösterisi ile başlayan festivalin ilk gününde Diş Hekimliği Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan ve rejisörlüğünü Zeynep Küçükoğlu'nun yaptığı “Yeraltılı” isimli tiyatro oyunu sergilendi.

1 hafta boyunca devam edecek olan festivalde, Erciyes Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi tiyatro toplulukları seyirciyle buluşacak.