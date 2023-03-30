ERÜ'de ‘30 Mart Sıfır Atık Günü' etkinliği düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERÇEVREM) ve Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Sürdürülebilirlik Ofisi'nin katkıları ile 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri çerçevesinde farkındalık programı düzenlendi.

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ile Prof. Dr. Sultan Taşcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan ERÇEVREM Müdürü Doç. Dr. Hamdi Mıhçıokur, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün ilk defa ülkemizde bu yıl kutlandığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ise konuşmasında, “Sıfır atık kavramının esas alınması ile verimliliğin artması, temiz ortam kaynaklı olarak temizliğin artması, israfın önüne geçildiği için maliyetlerin azalması amaçlanmaktadır” dedi.

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan da yaptığı konuşmada sıfır atık gününün önemine dikkat çekti. Erciyes Üniversitesi'nin sıfır atık çalışmaları hakkında bilgiler veren Rektör Yardımcısı Özkan, ERÜ ‘nün sıfır atık belgesi alan ilk üniversiteler arasında yer aldığını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında sıfır atık eğitiminin önemine vurgu yaptı. Rektör Altun, şunları kaydetti:

“Dünyamıza baktığımızda enerji kaynakları sınırsız değildir. Doğal Kaynaklar olarak bakarsanız, bunların ciddi olarak belirli rezervleri olduğunu ve sınırsız olmadığını, kullanımında da tasarruflu olmamız gerektiği bir aşikâr olarak karşımızda durmaktadır. Bu kapsamda değerlendirdiğimiz zaman sıfır atık, bizim bir farkındalık oluşturmamız anlamında önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Bizlerin bu manada ne yapması gerekli, organik plastik, dönüştürülebilir, dönüştürülemez olarak bir tasnifin yapılması ve bununda bir kültür olarak özellikle bizlerin öğrenmeye devam etmesi yanında, bugün sahne arkasında gösteri yapacak olan miniklerimizin ve gençlerimizin bunun eğitimini alarak büyümesi gerekmektedir.”

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Uyanık tarafından, Sıfır Atık konulu sunumun ardından üniversite kreş öğrencileri tarafından sıfır atık defilesi gerçekleştirildi.

Etkinlik, Rektör Altun ve davetlilerin ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ile Melikgazi Belediyesi tarafından hazırlanan atıklardan geri dönüşüm temalı serginin gezilmesi ile sona erdi.