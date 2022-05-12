ERÜ'de 8. Erciyes Pediatri Akademisi Gerçekleştirildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen '8. Erciyes Pediatri Akademisi' gerçekleştirildi.

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe; Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Duran Arslan, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, kongre programı hakkında bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında, kongrenin önemine dikkat çekti. Erciyes Üniversitesi'nin son yıllarda büyük atılımlar yaptığına dikkat çeken Rektör Çalış; “Üniversitemizin başarılarında tıp fakültemizin çok büyük katkıları vardır. Bugün düzenlenen 8. Erciyes Pediatri Akademisi'nde Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalındaki tüm akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz büyük katkılar sağlayacaktır. Sekiz yıldır düzenlenen nu kongre inşallah her yıl devam edecektir. Bu konuda Erciyes Üniversitesi üst yönetimi olarak her yıl olduğu gibi bundan sonrada bizler destek vermeye devam edeceğiz. Özellikle son yıllardaki Pediatri alanındaki gelişmeler burada paylaşılarak, öğrencilerimize ve asistanlarımıza önemli katkılar sağlayacaktır” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da konuşmasında Kayseri'nin sağlık altyapısı ile sağlık turizminin merkezi olduğunu söyledi. Konuşmasında öğrencilere de seslenen Başkan Büyükkılıç, “Sevgili gençlerimiz, sizler bizim geleceğimiz ve güvencemizsiniz. Bizler sizler için varız. Sizlere hizmet etmeyi ibadet bilen anlayışın sahipleriyiz. Şehrimizin, kurum ve kuruluşlarımız ile aile ve arkadaşlarımızın kıymetini bilelim. Boş ver demeyelim. Hep beraber paylaşalım. Sonrasında inanın kazanan sizler olacaksınız” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından emekli olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kazım Üzüm ve Prof. Dr. Mustafa Kendirci'ye plaket takdim edildi. Akademik sunumlar ile devam eden etkinlik, 3 gün sürecek.