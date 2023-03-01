ERÜ'de “Acil Durumlarda Eğitim Yönetimi- 1: İletişim Becerileri” Çalıştayı düzenlendi

Çalıştayın açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yaşanılan deprem olayları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Çevrimiçi düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Senato Üyeleri ile akademisyenler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, konuşmasına deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek başladı.

Son günlerde ülkemizde yaşanan depremler hakkında katılımcılara bilgiler veren Rektör Altun, “Artçı depremler, baktığımızda ciddi bir azalım eğrisine uygun hareket etmektedir. Böyle çok büyük depremler, büyük plakalardaki hareketlerin sonucunda süreçte çok da kolay bir plastik ve elastik deplasmanlar söz konusu olunca, bunların bir kısmının tekrar yerine gelmesinde de muhtemel yeni tetiklemeler ve depremlerin olması da çok kaçınılmazdır. Ancak bu depremlerin büyüklüğü de genellikle belirli sınırlar içerisinde kalmakta. Kayserimizin de dün akşam üzeri yaşadığı deprem ile birlikte, küçük depremlerin olması da bir enerji boşalımıdır. Oradaki sıkışmada oluşan stresin büyük gerilme birikimlerinin ortaya çıkmasıdır. Bunların küçük çaplı olmasını yaşadığımız deprem silsilesinde küçük depremler ile geçiştirme olarak tanımlarsak daha uygun ve doğru olacaktır” dedi.

Yaralarımızı hep birlikte saracağız diyen Rektör Altun, üzerlerine düşen görev ne olursa olsun layıkı ile yapmak zorunda olduklarının altını çizerek, yaşanılan felaketin ardından Üniversite olarak yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Rektör Altun, şunları kaydetti:

“Yaşanılan süreçte, sağlık yönünde üniversitemiz hastaneleri çok ciddi fedakârlıklar gösterdiler. Gerek gelen hastalarımızın tedavi sürecinde gerekse deprem bölgesine destek verme anlamında çok büyük katkılar sağladılar. Bölgede özellikle hasar tespitinde bulunmak ve oradaki binaların hatalarının ortaya çıkarılmasında özellikle Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinin hasar tespiti ve numune kırımları ile sağladığı katkılar halende bitmiş değil, devam etmektedir. Biz üzerimize düşeni bölgede başarılı bir şekilde yaparken de bölgeden gelen depremzedelerimize ev sahipliği yapmakta istiyoruz ve yapıyoruz. Bölgeden gelen vatandaşlarımızı misafirhanelerimizde, lojmanlarımızda misafir ederek, süreçte yaraları hep birlikte sararak, ülkemizin ayağı kalkması işin uğraşmaktayız. İnşallah rabbim bir daha böyle büyük acıları bizlere göstermesin ve yaşatmasın.”

Konuşmasında ERÜ tarafından yürütülecek olan uzaktan öğretim faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Rektör Altun, “Ülkemizde deprem süreci devam ederken bir taraftan da eğitim süreçlerinin de devam etmesi gerekmekte. Yükseköğretim Kurumumuz ile koordineli bir şekilde bu süreci de devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Akademisyenler ve eğiticiler olarak bilgilerini güncelleyerek, yaşanılan süreci daha dinamik olarak geçirmeleri gerektiğine de vurgu yapan Rektör Altun, çalıştayının önemine dikkat çekti ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Altun'un konuşmalarının ardından Kalite Komisyonu Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Alçı moderatörlüğünde Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saliha Demirel Özsoy tarafından “Kitlesel Travma ve Afetlerde Ruh Sağlığı” ve İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Başarır tarafından da “Etkili İletişim Yöntemi” konularında sunum gerçekleştirildi.