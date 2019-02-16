ERÜ'de 'Bilim İnsanı Yetiştirme Grubu Çalıştayı' düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından 'Bilim İnsanı Yetiştirme Grubu Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda ayrıca Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE) ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi (BİTA) ile ERÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Genom Kök ve Kücre Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, SADEFE ve BİTA Başkan Vekili Şeref Şık ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Çalıştayda ilk olarak Dr. Öğr Üyesi Halil Ulutabanca, Bilim İnsanı Yetiştirme Grubu'nun çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ise konuşmasında, araştırma merkezlerinin ve burada görev yapan insan gücünün öneminden bahsetti. Dekan Poyrazoğlu, “Biz öğrencilerimize rehberlik etmeyi amaçlamaktayız. Bu şekilde de öğrencilerimize yol göstermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda da 2 yıldır organize şekilde çalışmaktayız. Arkadaşlarımız çok büyük emek sarf ediyorlar. Sevindirici tarafı bu işin bizim fakültemizde hemen oturmaya başlamış olması. Diğer fakültelerimizde de bu işler başlatılıyor” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında, Erciyes Üniversitesi'nin üst sıralarda yer alan bir üniversite olduğunu söyledi. Rektör Çalış, “Biz üniversite olarak birçok konuda ilkleri başarıyoruz. Bizim yaptıklarımız, başarılarımız takip ediliyor. Erciyes Üniversitesi'nin bir rektörü olarak ben bundan gurur duymaktayım. Sizler de Erciyes Üniversitesi mensubu olarak gurur duyun. Tabiki başarıyı yakalamak güzel ama başarıyı devam ettirmek de çok daha önemli. Bu devamlılıkta sizlerin sayesinde olacak. Hep birlikte çalışacağız. Benim bir önceliğim var. Araştırma Üniversitesi. Araştırma, Geliştirme ve İnavasyon. Bu konuda üniversitemizin çıtasını daha yükseklere çıkarmak. Bunu da hep birlikte başaracağız. Türkiye'de 11 araştırma üniversitesinden biriyiz. Hedefimiz Türkiye'de ilk 5 içerisinde yer almak. Bu hiç zor değil. Yaptığımız çalışmalarla inşallah bunu başaracağız” diye konuştu.

İşbirliği Protokolü İmzalandı

Açılış konuşmaların ardından SADEFE Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi ile Erciyes Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE) ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi (BİTA) Başkan Vekili Şeref Şık imza attı. İmzalanan işbirliği protokolü ile üniversite müfredatında pardus işletim sistemi ve açık kaynak kodlu yazılımlarının ders olarak verilmek üzere çalışma başlatılması, lisansüstü sınıflarda tez seçiminde pardus ve açık kaynak kodlu yazılımlardan yararlanma ve tez konusu olarak araştırılmasının teminin sağlanması için çalışma başlatılması amaçlanıyor.

İşbirliği protokolünün ardından çalıştaya geçildi. Çalıştay, 'Tıbbi Cihaz Üretirken Hatalarımız ve Öğrendiklerimiz', 'Beyin Bilgisayar Ara Yüzleri Nedir? Nasıl Çalışır?', 'Derin Öğrenme Biyoinformatik Big Data Nedir?', 'İlaç/Gen Gönderim Sistemi Olarak: Nanoteknoloji', 'Biyomedikal Mühendislik Uygulamaları Nelerdir', 'Erkam Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri', 'Proje Destek Fırsatları', 'Gelişen Teknolojiler Yeni Nesil Doktorlardan Ne Bekler ?' konularında akademisyenler tarafından eğitim sunumları ile devam etti.