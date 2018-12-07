ERÜ'de cinsel saldırı ve taciz hakkında çalıştay düzenlendi

Üniversiteler Arası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği Destek ve İletişim Grubu Çalıştayı' düzenlendi.

Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıdkı İlkay, KAÇAUM Müdürü Prof. Dr. Asuman Gölgeli ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KAÇAUM Müdürü Prof. Dr. Asuman Gölgeli , çalıştay hakkında bilgiler verdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıdkı İlkay ise konuşmasında çalıştaya emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkay, “Biz üniversitelerimizde düzenlenen bu tür etkinlikleri, öğrencilerimiz bu konularda bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Tacize uğrayanların sessiz kalması, görenlerin susması, taciz yapanın yanı sıra tacize uğrayanın da bu tür suçlanması, suçlunun cezalandırılarak sorunun çözüldüğünün düşünülmesi, sorunların çözümünde yetersiz kalmaktadır. Olay gerçekleştikten sonra artık iş işten geçmekte. Cinsel taciz ve saldırılarla mücadele yöntemi geliştirilmelidir. Olay gerçekleşmeden risk yönetimi yaklaşımıyla taciz ve saldırıya yönelik çalışmalar üzerine yoğunlaşmalıdır. Riskli kişi ve ortamlarla ilgili kontrol önlemleri risk seviyesine göre artırılarak, bu tür olayların oluşmadan daha fazla uzamadan çalışılması en doğru yaklaşım olacaktır. ” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı tarafından “Klasik Türk Müziği Saz Eserleri Dinletisi” konseri verdi.

Konserin ardından “14. Üniversiteler Arası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği Destek ve İletişim Grubu Çalıştayı” sunumlar ile devam etti.