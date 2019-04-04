ERÜ'de 'Dilimiz, Kimliğimiz, Gençliğimiz' Konulu Panel Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 'Dilimiz, Kimliğimiz, Gençliğimiz' konulu panel düzenlendi.

Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aktan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasında Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Argunşah, panelistlere teşekkür etti. Prof. Dr. Hülya Argunşah, “Dil, insanların ve milletlerin hayatında sanıldığından çok fazla hakimdir. 20. yüzyılda dil bilimcileri, psikologlar, sosyologlar, dil ile düşünce arasında çok sıkı bir münasebet olduğu görüşünü ortaya koydular. Buna göre dil, konuşanların, onunla yazanların, duygu, düşünce ve hayal dünyalarını etrafında toplayan ve evrende olup bitenleri ne kadar fark ettiklerini yansıtan bir vasıta gibi görünüyor” dedi. Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Argunşah'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin Türkçe'yi anlattı. Prof. Dr. Gülsevin, “Dilimizi korumalıyız diyoruz. Niye korumalıyız? Dil iletişim aracıdır diye duydunuz mu? Eğer dil iletişim aracıysa korumaya ihtiyaçta yok, gerekte yok. Çünkü nasıl olursa olsun, konuştuğumuz zaman anlaşıyorsak, istediğimiz kelime ile anlaşalım. İstersek geliyorum diyelim, istersek geleyem, gideyem diğelim. Eğer dil sadece iletişim aracıysa nasıl konuşursak konuşalım problem yoktur. Ama dil sadece iletişim aracı değildir. Mesela birçok dil var. Konuşma dili var. Yazı dili var. Edebi dil var. Türkçe edebi bir dil midir? Edebi dildir. Edebi olmayan diller var. Türkçe bir yazı dilidir. Türk Dili aynı zamanda resmi bir dildir. Bilim dilidir. Hal böyle olunca dil bizim kimliğimiz olmuş oluyor. Yani burada kimlik çok önemli bir kavram. Ne demek dilimiz kimliğimizdir? Bize ait olduğu için iyidir. Bize ait olduğu için zengindir. Bize ait olduğu için güzeldir. Yani dil bizimdir. Peki, biz kimiz. Biz Türk'üz. O zaman şunu soracağız. Türk Nedir? Onu da bilmemiz lazım. Türk neyin ismidir. Türk bir Milletin ismidir” diye konuştu.

Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Özkan'ın konuşmasının ardından panel sona erdi.