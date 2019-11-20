ERÜ'de “Dünya KOAH Günü” Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde “Dünya KOAH Günü” etkinliği düzenlendi.

Türk Toraks Derneği ile birlikte gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Gevher Nesibe Hastanesi girişine stant kuruldu.

Vatandaşlara ücretsiz solunum fonksiyonu testi yapılan etkinlik hakkında bilgiler veren ERÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez, KOAH'ın sinsi bir hastalık olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Gülmez, KOAH hastalığı ile ilgili şunları söyledi:

"KOAH, önlenebilen, ilerlemesi durdurulabilen veya en azından yavaşlatılabilen bir hastalık olarak tanımlanmıştır. Gerçekten de önlenebilmektedir. Neden önlenebilir derseniz. İnsanlar tütün ve tütün ürünlerine maruz kalmazlarsa, evde kirleticilere maruz kalmazlarsa, KOAH önlenebilir. Biliyorsunuz bazı kadın hastalarımız hayatlarında hiç sigara içmemiştir. Ama sonra çocukluğundan itibaren tandır, ocak yakmış, tandırda, ocakta ne yakılıyor gazel, çalı, çırpı, tezek yakılıyor. İşte bu gazel, çalı, çırpı, tezek gibi organik yakıtlara biyomas yakıtlar diyoruz. Biyomas yakıtlar yandığı zaman ortama bir duman çıkıyor katı partiküller oluşuyor. İşte o duman solunduğu zaman hava yollarında yanık ortaya çıkıyor. Yandığı zaman hava yolları şişiyor. Şişince bu sefer bu insanlarda nefes darlığı oluyor. Yanık olduğu zaman öksürük reseptörleri uyarılıyor. Yine yanık olduğu zaman hava yolları da sulanmış oluyor ve balgam ortaya çıkıyor. Eğer bir insanda kronik öksürük varsa kronik balgam ve kronik nefes darlığı varsa mutlaka KOAH hastalığını düşünmemiz lazım ve en kısa zamanda göğüs hastalıkları doktorlarına gitmeniz lazım. Son derece basit bir cihazla solunum fonksiyon testi yaparız. Solunum fonksiyon testi aynı zamanda kişilerin akciğer yaşını ölçme testidir. Böylece 2 tane parametrede bir değer yüzde 70'in altına indiyse KOAH teşhisini koyuyoruz. KOAH teşhisini koyduğumuz zaman da hemen KOAH'a neden olabilecek risk faktörlerini uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Eğer tozlu kirli bir işte çalışılıyorsa, işini değiştiriyoruz. Eğer evde gazel, çalı, çırpı, tezek yakıyorsa yakma diyoruz. Evi havalandır diyoruz. İç ortam hava kirliliği son derece önemli bir şey, dolayısıyla sigara içiyorsa içme diyoruz. Bu koruyucu önlemlerden sonra da ilaç tedavisine başlıyoruz. Eğer KOAH hastalığını çok erken dönemde yakalarsanız, risk faktörlerinden uzaklaştırırsanız, KOAH hastalığı geçer. Ama ne yazık ki ülkemiz koşullarında KOAH hastalarının genellikle orta ileri dönemde yakalıyoruz ve bu dönemde yakaladığımız zamanda risk faktörlerini ortadan kaldırsak bile ancak ilerlemesini durdurabiliyoruz veya yavaşlatabiliriz, tamamen geçiremiyoruz.”