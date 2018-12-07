ERÜ'de ‘Dünya Sivil Havacılık Günü' etkinliği düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından ‘7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü' etkinliği düzenlendi.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Havacılık ve Uzay Bilimleri Dekanı Prof. Dr. İlker Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Havacılık ve Uzay Bilimleri Dekanı Prof. Dr. İlker Yılmaz, havacılık sektörünün gelişmeye devam ettiğini ve bu sektörün insanlık için önemli bir konu olduğunu söyledi

Dekan Prof. Dr. Yılmaz, “Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 1995'te eğitime başlayan bir kurumuz. Kayseri'deki havacılık eğitimi yaklaşık 23 yılını doldurdu. Kayseri'deki havacılıkla ilgili faaliyetler daha eskilere dayanmaktadır. 1920-1930'ların sonlarına doğru eski ismi ile 2. Hava İkmal Bakım Merkezi diye tabir ettiğimiz, şimdiki ismi ile 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü olarak geçen bir kurumumuz var. Türkiye'nin göz bebeği ve güzide kurumlardan birisi bu kurum. Gerçekten ülkemize büyük katkılar oluşturmuştur. Dolayısıyla Kayseri'de bu şekilde bir havacılık kültürü de oluşmuş durumdadır. Tabi okulumuzda, Kayseri'deki kültüre eğitim anlamında yaklaşık 22-23 yıldır destek veren bir kurumdur” dedi.

Dekan Yılmaz'ın açılış konuşmasının ardından etkinlik kapsamında ERÜ Havacılık Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Adem Karcı, ‘Dünya'da ve Türkiye'de Sivil Havacılık Gerçekleşmeleri' konulu sunum yaptı.