ERÜ'de “Dünya Veteriner Hekimler Günü” Etkinlikleri Düzenlendi

Veteriner Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasında Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, tüm veterinerlerin Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutladı. Dekan İnci, “Hayvanlara klinik hizmeti vermek veteriner hekimlikte önemli ve popüler bir seçenektir. Ancak veteriner hekimler, halk sağlığı araştırma ve uzmanlık pratiği alanındaki kariyerler de dâhil olmak üzere birçok yönden küresel sağlığa katkıda bulunurlar” dedi. Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül de, 177 yıldır ülke hayvancılığına ve toplum sağlığına sahip çıkan bir mesleğin mensubu olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Ergül, “Bu yılki dünya veteriner hekimler gününün ana teması aşılama ile birlikte koruyucu hekimlik olarak belirlenmiş olup, koruyucu hekimliğin hayvanların sağlığı üzerinde ve daha doğrusu toplumun sağlığı üzerindeki önemi vurgulanmak istenmiştir. Hayvanlardan insanlara bulaşan 205'nin üzerine hastalık olduğunu düşünürsek, veteriner hekimlik mesleğinin ne kadar önemli olduğu burada bir kez daha gün yüzüne çıkmaktadır” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Şahan tarafından “Veteriner Hekimin Hukuki Sorumlulukları” konulu konferans verildi. Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Şahan'ın “Veteriner Hekimin Hukuki Sorumlulukları” konulu konferansının ardından, etkinlik kokteyl ve müzik dinletisi ile sona erdi.