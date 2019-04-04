İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

ERÜ'de 'Düşüncenin İzinde XXXVIII: G. Deleuze' Konulu Konferans Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından ’Düşüncenin İzinde XXXVIII: G.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından 'Düşüncenin İzinde XXXVIII: G. Deleuze' konulu konferans düzenlendi.


Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya, Gilles Deleuze'in felsefenin önemli filozoflarından olduğunu söyledi. Prof. Dr. Topakkkaya'nın ardından Dr. Öğretim Üyesi Sinan Kılıç, “Düşüncenin İzinde XXXVIII: G. Deleuze” konulu konferansa geçti. Dr. Öğretim Üyesi Kılıç, konuşmasında G. Deleuze'nin yaşamı ve felsefi özelliği hakkında bilgiler verdi.


Konferans soru-cevabın ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.