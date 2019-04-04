ERÜ'de 'Düşüncenin İzinde XXXVIII: G. Deleuze' Konulu Konferans Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından ’Düşüncenin İzinde XXXVIII: G.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından 'Düşüncenin İzinde XXXVIII: G. Deleuze' konulu konferans düzenlendi.
Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya, Gilles Deleuze'in felsefenin önemli filozoflarından olduğunu söyledi. Prof. Dr. Topakkkaya'nın ardından Dr. Öğretim Üyesi Sinan Kılıç, “Düşüncenin İzinde XXXVIII: G. Deleuze” konulu konferansa geçti. Dr. Öğretim Üyesi Kılıç, konuşmasında G. Deleuze'nin yaşamı ve felsefi özelliği hakkında bilgiler verdi.
Konferans soru-cevabın ardından sona erdi.