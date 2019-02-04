ERÜ'de Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ)tarafından ‘Eğitim Becerileri, Eğitici Eğitimi Çalıştayı' düzenlendi.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda ERÜ Kalite Komisyonu Sürekli İyileştirme Grubu tarafından öğretim üyelerine, eğitim becerilerinin geliştirilmesine yönelik güncel konularda bilgiler verildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Türkiye'de 10 araştırma üniversitesinden biri olarak seçilen Erciyes Üniversitesinde kalite, ar-ge ve eğitim çalışmalarının geçmişe oranla daha da önem kazandığını belirtti. Çalış, “Yeni YÖK kavramında üniversitelerin bölümlere ayrılması önemli bir hale geldi. Bu kavramla birlikte iki sınıflama yapıldı; kalkınma öncelikli üniversitelerin ortaya çıkarılması bakımından, ilki araştırma üniversitesi, diğeri de bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler. Bunlara dair yeni kavramlar geliştirildi ve bu üniversiteler belirlendi. Bizim de araştırma üniversitesi olarak üzerimize büyük görev düşmekte. Bu kapsamda YÖK kaliteye ve dijitalleşmeye de önem veriyor. Kalite kavramı içerisinde de eğiticilerin eğitimi ve benzeri faaliyetlerin çok önemi var. Eğitim veren öğretim üyelerimizin kendilerini zaman zaman kontrol etmeleri gerekiyor. Çünkü eğitim dinamik bir kavram. Bu dinamik ortam içerisinde her yıl eğitimcilerin kendilerini eğitmeleri konusunda öğretim üyelerimize önemli görevler düşüyor” dedi.

YÖK ‘te kaliteye yönelik çalışmalar artırıldı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmed Sıdkı İlkay ise, son yıllarda Yükseköğretim Kurumu'nun, yükseköğretim kurumlarında eğitim kalitesini yükseltmek için daha fazla çalışma içerisinde olduğunu dile getirdi. İlkay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“YÖK, yükseköğretimde eğitim kalitesini yükseltmek için üç parametre belirlemiştir. Girdi esaslı düzenlemeler, süreç odaklı düzenlemeler ve çıktı esaslı düzenlemeler. Dolayısıyla kalite sistemlerine baktığınız zaman, artık tamamen risk tabanlı süreç yönetim sistemine geçildiğini görüyorsunuz. Yani, öğrencinizi yetiştirdikten sonra artık iş işten geçmiş oluyor. Dolayısıyla eğitim süreçlerinde, eğitim müfredatının düzenlenmesinden eğitimin öğrencilerin iş yaşamına en iyi şekilde hazırlanacak şekilde yetiştirilmeleri ve iş başarımı için bunların kısa sürede iş bulmalarına kadar bütün bu süreçlerin izlenmesi ve bunların sürekli olarak iyileştirilmesi, yani PUKO (planla, uygula, kontrol et, önlem al) döngüsüyle bu çalışmalar yürütülmektedir” dedi.

Üniversitelerde ar-ge çalışmaları eğitim-öğretim kadar önemli

Üniversitelerin asli görevlerinden ilkinin eğitim-öğretim olduğunu, ancak araştırma-geliştirme faaliyetlerinin de son yıllarda daha fazla önem kazandığını vurgulayan İlkay, “Ayrıca araştırma-geliştirme faaliyetlerinin topluma katkı olarak dönüşmesi son derece önemli. Dolayısıyla eğer araştırma ve geliştirme sonuçlarını topluma katkı olarak dönüştüremiyorsanız, demek ki görevimizi tam olarak yerine getiremiyoruz. Bu konulara da ağırlık verilmesi gerekiyor. Bunların yanı sıra idari ya da kurumsal yapının güçlendirilmesi konusuyla ilgili çalışmalarımız da başladı. Bütün bölümlerde süreçlerin tanımlanmasıyla ilgili çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bütün bunları başarılı bir şekilde tamamlamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından sunumlar gerçekleştirildi.