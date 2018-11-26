ERÜ'de “Evlilik Okulu Seminerleri” Başladı

24 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek olan seminerin ilk konuşmacısı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Derin oldu.

Düzenlenen seminere; ERREM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak ile çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenci katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını ERREM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak yaptı. 5 oturumda gerçekleşecek ve katılımcılara sertifika verilecek evlilik okulu seminerleri hakkında bilgiler veren Atak, “Evlenme noktasında gençlere rehberlik etmek. Evliliği sürdürme bağlamında çiftlere destek olmak, biz aydınların ve üniversitelerin bir görevidir düşüncesinden hareketle bu seminerleri düzenlemiş bulunmaktayız. Türkiye'deki üniversiteler içerisinde Erciyes Üniversitesi, bu alanda aktif çalışmasıyla dikkat çekmektedir. Bu konudaki desteğinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.

Atak'ın açılış konuşmasının ardından seminerin konuşmacısı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Derin de, “Evlilik ve Maneviyat” konulu seminerinde dinlere göre evliliğe bakış açılarını anlattı.

Televizyonlarda yayınlanan evlilik programlarının insanlarda oluşturduğu etkiye dikkat çeken Prof. Dr. Derin, bu evlilik programlarının olumsuz yönlerini anlattı.

Prof. Dr. Derin, “Bizim vazifemiz, güzel örnekleri çoğaltmak ve insanları evliliğe teşvik etmektir” diye konuştu.