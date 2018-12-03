İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ERÜ'de Evlilik Okulu Seminerleri devam ediyor

Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi (ERREM) tarafından düzenlenen Evlilik Okulu Seminerleri devam ediyor.

Bu haftaki seminerde ERREM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak, sanal bağımlılık konusunu anlattı.


Sabancı Kültür Sitesi'ndeki etkinlikte ERREM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak, internet ve sosyal medya bağımlılığının olumsuz etkilerine dikkat çekti.


Öğr. Gör. Atak, “İnternet bağımlılığı, 2013 yılında DSM 5'e göre bir psikiyatrik bozukluk olarak değerlendirilmiştir. Bugün insanlar aynı çatı altında ama başka dünyalarda gezinmekteler. Samimi ve sevecen ilişkiler, yerini sanal âlemde yürütülen yapmacık ilişkilere bırakmakta. Nerdeyse ailede ‘yemek hazır' mesajı bile whatsapp üzerinden gönderilir hale geldi” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.