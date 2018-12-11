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ERÜ'de Evlilik Okulu Seminerleri Devam Ediyor

Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi (ERREM) tarafından düzenlenen Evlilik Okulu Seminerlerinin bu haftaki konuğu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Süleyman Akyürek, “Ailede Değerler Eğitimi” konusunu anlattı.


Sabancı Kültür Sitesi'ndeki etkinlikte Prof. Dr. Süleyman Akyürek, ailenin işlevleri hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Akyürek, “Bakıyoruz insanlar evleniyor. Çiftler bir araya geliyorlar. Ama muhabbet, saygı, bir müddet sonra bitiyor. Kavga ve boşanmalar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla nasıl bir aile yetiştirmek istiyoruz, hangi değerleri vermek istiyoruz. Bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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