İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ERÜ'de geliştirilen Covid-19 aşısı insanlar üzerinde denenecek ilk yerli aşı oldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının transjenik hayvan çalışmasında başarılı olan ilk aşı olduğunu duyurdu.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geliştirilen Covid-19 aşısının transjenik hayvan çalışmasında başarılı olan ilk aşı olduğunu duyurdu. Aşının insan üzerinde denemelerinin de ERÜ'de yapılmasının planlandığını belirten Çalış, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


“Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Erciyes Üniversitemiz tarafından geliştirilen Covid-19 aşımızın transjenik hayvan çalışması da başarıyla tamamlanan ilk aşı olmuştur. İnsan denemeleri safhasının da Erciyes Üniversitemizde yapılması planlanmaktadır, hayırlı olsun.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.