İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ERÜ'de ‘Gıda Güvenliği ve Gıdada Bilgi Kirliliği' paneli düzenlendi

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Türkiye Diyetisyenler Derneği, Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği tarafından “Gıda Güvenliği ve Gıdada Bilgi Kirliliği” konulu panel düzenlendi.


Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Tayfur ile çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.


Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, gıda güvenliğinin önemli ve popüler bir konu olduğunu söyledi.


Prof. Dr. Borlu, “Popülizm bildiğiniz gibi bazı farklılıkların artırılmasına neden olsa da, bazı yanlış bilgilendirmelerin oluşmasına neden oluyor. Bu zaman zaman tabiki sistemsizlikten, bilgisizlikten kaynaklanabildiği gibi, zaman zaman da suiistimal etmek ve çeşitli çıkarlar doğrultusunda insanları yönlendirmek amacıyla da yapılabiliyor. O yüzden gıda güvenliği konusunda bildiğiniz gibi bu işte yetkin, etkin olan insanların, bu konuda fikir beyan etmesi, doğruları açıklaması son derece önemli. Neden? Çünkü gıda güvenliğinde toplum sağlığı, kişisel sağlık ve doğru beslenme ile ilgili bilgilerin aktarılması çok önemlidir” diye konuştu.


Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Tayfur, “Gıda Güvenliği ve Gıdada Bilgi Kirliliği” konusunu anlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.