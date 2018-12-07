ERÜ'de ‘Gıda Güvenliği ve Gıdada Bilgi Kirliliği' paneli düzenlendi

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Tayfur ile çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, gıda güvenliğinin önemli ve popüler bir konu olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Borlu, “Popülizm bildiğiniz gibi bazı farklılıkların artırılmasına neden olsa da, bazı yanlış bilgilendirmelerin oluşmasına neden oluyor. Bu zaman zaman tabiki sistemsizlikten, bilgisizlikten kaynaklanabildiği gibi, zaman zaman da suiistimal etmek ve çeşitli çıkarlar doğrultusunda insanları yönlendirmek amacıyla da yapılabiliyor. O yüzden gıda güvenliği konusunda bildiğiniz gibi bu işte yetkin, etkin olan insanların, bu konuda fikir beyan etmesi, doğruları açıklaması son derece önemli. Neden? Çünkü gıda güvenliğinde toplum sağlığı, kişisel sağlık ve doğru beslenme ile ilgili bilgilerin aktarılması çok önemlidir” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Tayfur, “Gıda Güvenliği ve Gıdada Bilgi Kirliliği” konusunu anlattı.