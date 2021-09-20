ERÜ'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin Açılış Dersi Rektör Çalış tarafından Verildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) '2021 Ahi Evran Yılı Etkinlikleri' kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Ahi Evran Sınıfı'nın açılışı gerçekleştirilerek, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan tarafından 2021-2022 eğitim-öğretim yılı açılış dersi verildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili, Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ile öğrenciler katıldı. Programda ilk olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Ahi Evran'ın adı verilen sınıfın açılışı gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve davetliler tarafından gerçekleştirilen sınıf açılışının ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin 2021-2022 eğitim-öğretim yılı açılış dersi verildi. Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan açılış dersinde yaptığı konuşmasında '2021 Ahi Evran Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlardan dolayı Rektör Çalış'a teşekkür ederek, Kayseri'deki Ahilik kültürü hakkında bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında pandemi sürecinin ardından öğrenciler ile bir araya gelerek böyle bir program yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ahi Evran ve Ahilik hakkında bilgiler veren Rektör Çalış, “Bin 200'lü yıllarda ahiliğin temel taşlarının atılması Kayseri'de başlıyor. Ahi Teşkilatı Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında sanatını icra eden bütün esnaflara yayılan bir teşkilattır. Ahi Evran, esnaf ve sanatkârlar tarafından çok sevilen ve saygı gören bir şahsiyet olarak Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamiyet'in yayılmasında da etkin bir rol oynamıştır” dedi. “2021 Ahi Evran Yılı” etkinlikleri kapsamında ERÜ tarafından düzenlenen etkinlikler hakkında bilgiler de veren Rektör Çalış, her yıl Ahi Evran Teşkilatı etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Etkinlik, Rektör Çalış'ın öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.