ERÜ'de ''Kadına Şiddete Hayır'' etkinliği

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında “Kadına Şiddetle Mücadele Günü “ kapsamında etkinlik düzenlendi. Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, etkinlik hakkında yaptığı değerlendirmede “Ülkemizde ve tüm dünyada birçok alanda çocuklar ve kadınlar şiddete uğruyor. Evde, sokakta veya yolda yürürken korku dolu adımlar atan kadınlarımız haklarını aramaya çalışıyor. Kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için düzenlediğimiz bu etkinlikte amacımız bu konuya dikkat çekebilmek ve öğrencilerimizde farkındalık oluşturmaktı.Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara ışık tutması temennisi ile tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada yaşamalarını diliyor, etkinliğimiz katılan tüm öğrenci ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.