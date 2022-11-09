ERÜ'de Kız Basketbol Takımı seçmeleri yapıldı

Ligi'nde mücadele edecek olan Erciyes Üniversitesi Kız Basketbol Takımı seçmeleri, bugün Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Ahmet Bilge Spor Salonu'nda yapıldı.

Erciyes Üniversitesi Kız Basketbol Takım Antrenörü ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, kız basketbol takımı seçmelerinin tamamlandığını söyledi. Aksoyak, “Üniversitelerarası Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan takım seçmelerimizi bugün tamamladık. Geçtiğimiz sezon ligi 2. olarak tamamlamıştık. Bu sene hedefimiz mutlak şampiyonluk olacak. Bu doğrultuda seçmeler sonrasında takıma girmeye hak kazanan öğrencilerimizle berabere çalışmalarımıza en kısa zamanda başlayacağız" dedi.

Seçmeler sonucunda takıma seçilen oyuncular şöyle oluştu:

Arai Kastyer, Rukiya Murathan, İlayda Nur Başgül, Saadet Sude Doğan, Sena Şahin, Ayda Zehra Atasoy, Yaren Kapdan, Hatice Sadak, Şevval Karlıtekin, Başaksu Yazıcı, Hilal Şahin, Kübra Demir, İremnur Korkmaz