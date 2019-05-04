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ERÜ'de Konser Veren Hande Yener, Öğrencileri Coşturdu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen 20.

Öğrenci Bahar Şenlikleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Hande Yener, öğrencileri coşturdu.


Marianne Molu Amfi Tiyatro'da düzenlenen konsere, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Genel Sekreter Murat Yenisu ile binlerce öğrenci katıldı. Katılımın bir hayli yoğun olduğu konserde hareketli parçalar seslendiren ünlü sanatçı Hande Yener, öğrencilerden yoğun alkış aldı. Konserin sonunda sanatçı Hande Yener'e çiçek ve plaket takdim eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrencilere yönelik konuşmasında, “Bir yıl boyunca çalıştınız. Bunları fazlası ile hak ettiniz. Harikasınız. Sizleri çok seviyorum” diye konuştu.


Daha sonra Rektör Çalış, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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