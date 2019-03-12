ERÜ'de “Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy” Konulu Konferans Düzenlendi

yıldönümü münasebetiyle “Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy” konulu konferans düzenlendi.

Veteriner Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, konuşmacıya ve katılımcılara teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay da konuşmasında, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşımızın her kelimesini vatan, bayrak, ezan, millet, hürriyet ve ecdat ile en güçlü şekilde, en derinden ve gönülden anlamlandırarak, milli heyecanı en üst seviyeye taşıdığını söyledi.

Rektör Yardımcısı İlkay, “İstiklalimizin manzum ve muhteşem eserinin büyük bir coşku ve heyecanla kabul edilişinin üzerinden 98 yıl geçti. Her satırıyla milli ruha tercüman, milli hissiyat ve özlemlere refakat eden İstiklal Marşı, millet vicdan ve namusunun ortak haykırışıdır. Bugün coşkuyla ve kıvançla okuduğumuz İstiklal Marşını sadece bir şiir metni olarak anlamaya çalışma çabası asla yeterli olamaz. İstiklal Marşının, metni aşan, çok daha fazla bir anlam ve duyarlılık alanı vardır. Onu anlamak için bu marşın bir şiir olarak anlamını, O'nu kabul eden Meclis'in özelliklerini, ülkenin ve toplumun durumunu, şairinin sanatçı nitelikleriyle kişisel özelliklerini bir araya getirip kavramak gerekir. Ancak bu yolla İstiklal Marşının sosyal, psikolojik ve tarihsel derinliğini ve genişliğini kavrayabiliriz” diye konuştu.

Konferansın konuşmacısı Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Çağlar Sinmez ise, “Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy” konulu konferansında Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlattı.