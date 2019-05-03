ERÜ'de Öğrenci Bahar Şenlikleri Kapsamında Ünlü Sanatçı Merve Özbey Konser Verdi

Öğrenci Bahar Şenlikleri kapsamında ünlü sanatçı Merve Özbey sahne aldı.

Marianne Molu Amfi Tiyatro'da düzenlenen konsere, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, KAYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Bostosun, ERÜ Genel Sekreter Murat Yenisu ve çok sayıda davetlinin yanı sıra, binlerce öğrenci katıldı.

Katılımın bir hayli yoğun olduğu konserde iki saat sahnede kalan ünlü sanatçı Merve Özbey, öğrencilerden yoğun alkış aldı.

Konserin sonunda sanatçı Merve Özbey'e çiçek ve plaket takdim eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrencilere seslendi.

Rektör Çalış, “Sizlerin sesine kulak verdik. 20. Öğrenci Bahar Şenliğini yapıyoruz. Tabi ki, sizin eğitim-öğretiminiz önemli. Bu konuda tüm öğretim üyeleri ile birlikte sizin eğitiminize gerekli desteği verdiğimiz gibi, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklere de önem vermekteyiz. Ankara, İstanbul ve İzmir dışında Anadolu'nun tek araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi'nin öğrencisi olmaktan ve mezunu olmaktan gurur duyunuz. Ben sizlerle gurur duyuyorum. İnşallah kazasız belasız bu 3 günde eğlenip güzel vakit geçirmenizi diliyorum” diye konuştu.