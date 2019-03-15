ERÜ'de “Organ ve Doku Naklinde Hukuki ve Cezai Sorunlar” Konulu Panel Düzenlendi

İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan ile çok sayıda akademik personel ve öğrenci katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Murat Doğan, katılımcılara teşekkür etti.

Dekan Doğan, “Organ ve doku nakli, daha çok son çare olarak başvurulan tıbbı müdahale, ilaç ve diğer yollarla tedavi edilemeyen hastalarda en son olarak başvurulan bir yol. Tabi bu diğerleri gibi kolay değil. Sadece bir alıcı yetmiyor. Bir de vericiye ihtiyaç var. O da her zaman bulunamıyor. Kaynaklarda baktığımızda ilk başarılı organ naklinin 1954'te Amerika'da ikiz kardeşlerden birinde alınan böbrek, diğer kardeşe naklediliyor. Türkiye'ye baktığımızda ilk başarılı organ nakli ise 1974'te yapıldığını görüyoruz. Türkiye'de 1978 yılında ilk defa kadavradan nakil gerçekleşti. Dünyada organ nakillerinin dörtte üçü kadavradan gerçekleştirilirken, bizde tam tersi bu oran. Genelde canlı vericiden organ nakli olduğunu görüyoruz. Üniversitemizin de organ ve doku nakli merkezi var. 1994 yılından beri başarıyla sürdürüyoruz. Bu üniversitemiz adına övünç kaynağı. Mart ayı itibarıyla 26 bin 596 organ nakli bekleyen hasta var. 2018 yılında yaklaşık 5 bin 500 civarında nakil gerçekleşti” dedi.

Dekan Prof. Dr. Murat Doğan'ın açılış konuşmasının ardından iki oturumda gerçekleşen panelde, panelistler, Organ ve Doku Naklinde Hukuki ve Cezai Sorunlar konusunda sunum yaptı.

Panel, soru-cevabın ardından sona erdi.