ERÜ'de Özel Hukukun Güncel Meseleleri Konulu Sempozyum Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Özel Hukukun Güncel Meseleleri” adlı sempozyum çerçevesinde “Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğünün 7. Yılında Anonim Şirketler Hukuku” konusu anlatıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan ile çok sayıda akademisyen, avukat ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasında Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, anonim şirketler hukuku hakkında bilgiler verdi.

Dekan Doğan, “Geçen yıl ilkini başlatırken medeni hukuk alanında evlilik birliğinde mal rejimlerini tercih etmiştik. Yaklaşık 17 yıllık bir uygulamanın ardından mal rejimlerinin doktrinde ve yargı uygulamasında aldığı şekli tartışmaya açmıştık. Netice itibariyle önümüzdeki hafta inşallah basılacak bir eser ortaya çıktı. Bu yılda konuyu belirlerken ticaret hukuku alanında olmasını arzu ettik. Arkadaşlarımızla anonim şirketleri derlemeye karar verdik” dedi.

Dekan Prof. Dr. Murat Doğan'ın konuşmasının ardından sempozyum, Anonim Şirketler Hukuku konusunda düzenlenen oturumlarla devam etti.

Sempozyum, 26 Nisan 2019 tarihinde sona erecek.