ERÜ'de Pandemi Sürecinde Kendi İstekleri İle Çalışan İntörnlere Teşekkür Belgesi Verildi

Tıp Fakültesi Dekanlık Bahçesi'nde sosyal mesafe kurallarına uyarak düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Genel Sekreter Murat Yenisu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir ile intörn doktorlar katıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, intörnlere pandemi sürecinde gönüllü olarak çalıştıklarından dolayı teşekkür etti. Rektör Çalış, “Pandemi süresince azimli çalışmalar yürüttükleri için son sınıf öğrencilerimiz ile gurur duyuyoruz. Ülkesine yararlı, vatanını seven ve görevden kaçmayan doktorlar olarak çalışma hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Rektör Çalış'ın konuşmasının ardından gönüllü intörn olarak çalışan son sınıf öğrencilerine teşekkür belgesi takdim edildi.