ERÜ'de Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesinin Açılışı Yapıldı

Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı. Açılıştan sonra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, “Bilim Tarihimizde Fuat Sezgin” konulu konferans verdi.

Erciyes Üniversitesi'nde '2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' etkinlikleri kapsamında Edebiyat Fakültesi'nde Prof. Dr. Fuat Sezgin ismi verilen kütüphanenin açılışı yapıldı. Açılış programına Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aktan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Kütüphanenin açılışı yapıldıktan sonra Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda “Bilim ve Kültür Tarihimizde Fuat Sezgin” konulu konferans düzenlendi. Konferansın açılışında Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aktan ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış birer konuşma yaptı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış konuşmasında, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam bilim ve teknoloji tarihi üzerine yapmış olduğu önemli çalışmalarla gelecek nesillere çok kıymetli bir miras bıraktığını ve onun hatırasını yaşatmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlattı. Rektör Çalış; “İftiharla belirtmek isterim ki! Erciyes Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in kıymetini hayatta iken bilmiş ve kendisine ‘fahri doktor' unvanı vererek, ismini kampüsümüz içerisindeki bir caddede yaşatma kararı almış ve bu bakımdan diğer üniversitelere de örnek olmuş bir üniversitedir. Fuat Sezgin Yılı kapsamında bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz konferans, panel, belgesel gösterimi ve televizyon programı gibi birçok etkinlik ile bu özelliği devam ettiriyor olmamızdan duyduğum memnuniyeti ise ayrıca belirtmek isterim. Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinliklerine bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğimizi buradan müjdelemek isterim. Önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde düzenlemeyi planladığımız Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam bilim tarihi konulu resim sergisine ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Vakfı'nın kurucu başkanı Ethem Sancak Bey'in vereceği konferansa hepinize şimdiden davet ediyorum. 36 bini aşkın kitabın yer aldığı Erciyes Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesinin, adını vermekten şeref duyduğumuz Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamıza yakışır şekilde, tüm hocalarımıza, öğrencilerimize ve araştırmacılara hizmet edeceği ve yeni Fuat Sezginlerin yetişmesine katkıda bulunacağı ümidiyle üniversitemiz ve şehrimize hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Açılış konuşmalarının ardından İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, 'Bilim ve Kültür Tarihimizde Fuat Sezgin' konulu konferans verdi. Konferansında Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatını ve ilmi çalışmalarını anlatan Dr. Coşkun Yılmaz, “Fuat Sezgin gibiler ve Fuat Sezgin'in öncüleri, çalışıldığı ve gayret edildiği zaman nelerin yapılacağını, nelerin başarılabileceğini göstermiştir” diye konuştu.

Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'a plaket takdimin ardından sona erdi.