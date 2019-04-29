ERÜ'de “Tasarım Fest19” Etkinliği Düzenlendi

15 Temmuz Yerleşkesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı İlhan Baloğlu ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun, fakülteleri hakkında bilgiler verdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç da konuşmasında, öğrenciler tarafından düzenlenen her türlü etkinliğe katkı verdiklerini belirterek, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan öğrencilere teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Kılıç, “Sanayideki özellikle yenilikçi fikirlerin inovatif ürünlere dönüşme sürecinde tasarım aşamaları son derece önemlidir. Yani kullanıcının bu fikirleri benimseyip bu inovatif ürünleri kullanabilmesi anlamında, müşteriye bunları nasıl sunulacağını belirten süreçler tasarım aşamasında geçiyor. Başarılı bir tasarım o ürünü çok iyi pazarlattırıp müşteri ile buluşturabilirken, tasarım sürecinde yaşanan sıkıntılar ve iyi bir sunma olayının gerçekleşmemesi ise maalesef bu ürünün başarısızlığına götüren sürece yol açabiliyor. Bu yüzden de ülkemizdeki firmalarda son yıllarda artan bir trend var. O trend de tasarım merkezlerinin kurulması yönündedir” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun'un moderatörlüğünde “Tasarımdan Üretime Biçilen Roller” konulu panel ile devam etti.

Panelde, Organize Sanayi Bölge Başkanı Tahir Nursaçan, Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı İlhan Baloğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Turkuaz Seramik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Özkaya, birer konuşma yaptı ve ardından katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

“Tasarım Fest 19”, 30 Nisan'da sona erecek.