ERÜ'de TÜBİTAK Proje Eğitimi düzenlendi

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı çerçevesinde sağlık bilimleri alanında lisans öğrencilerine yönelik Akademik Becerilere Giriş ve TÜBİTAK Proje Eğitimi düzenlendi.

Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan ile akademisyen ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Etkinlik Koordinatörü Doç. Dr. İsmail Öçsoy, eğitim programı hakkında bilgiler verdi. Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hacı Müftüoğlu konuşmasında TÜBİTAK destek programları hakkında bilgi verirken, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan etkinliğe katılan Prof. Dr. Mandal'a teşekkür etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, “Proje yapabilmek, projeyi geliştirmek ve sonuçlarını değerlendirmek bir kültürdür. Onun için lisans seviyesindeki öğrencilerimize böyle bir programın sunulması çok önemli. Eğitim programına emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğin son açılış konuşmasını ise Hasan Mandal yaptı. TÜBİTAK destekleri hakkında bilgiler veren Mandal, lisans öğrencilerinin proje yürütücülüğü yapmalarının kariyerleri açısından önemine dikkat çekti. Öğrenciler tarafından başvurusu yapılan her başarılı projeye destek verildiğine vurgu yapan Mandal, programlar hakkında da bilgi verdi.

Açılış konuşmalarının ardından plaket takdiminin gerçekleştirildiği eğitim programı, 20 Ekim Perşembe günü sona erecek.