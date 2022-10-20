ERÜ'de "Türkiye'de Medikal Sektörü: Girişimcilik ve Devlet Destekleri Semineri" yapıldı

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tarafından 2012 yılında başlatılan Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) Proje Pazarı etkinlikleri çerçevesinde Erciyes Üniversitesinde (ERÜ), "Türkiye'de Medikal Sektörü: Girişimcilik ve Devlet Destekleri Semineri" yapıldı.

ERÜ Mühendislik Fakültesinde düzenlenen programa; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Daire Başkanı Fatih Topuz, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı Batuhan Yeşilyurt, Repie Girişim Sermayesi Yatırım Fonu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emre Çamlıbel, Moderatör Doğan Taşkent, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yapılan programla yeni ürünlerin desteklenmesinde kurumların rolünün anlatılacağını söyleyen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Daire Başkanı Fatih Topuz, “Bugün inovatif ürünler çerçevesinde yer alan sağlık ürünlerinin desteklenmesi ile ilgili hususlar, bu çerçevede de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Sağlık Bakanlığının buradaki pozisyonu ve rolüyle ilgili hususlarında öğrenci arkadaşlarımıza bilgilendirme yapmaya çalışacağız. Elbette globalleşen dünyada sağlık ürünlerinin çok önem kazandığı bu dönemde birçok ürünün hızlı bir şekilde inovatif olarak pazara girebilmesi genç arkadaşlarımızın da gayretleri ile mümkün. Burada önemli olan husus, arkadaşlarımızın hangi yolları takip etmeleri gerektiğini iyi bilmeleri gerektiği. Onun için de regülasyonları ve desteklerle beraber ürünleri pazara sürmek için yapmaları gerekenleri bilmelerinin gerekliliğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Konuyla ilgili Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'muzun internet sayfalarından, kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanlarıyla ilgili, tüm ürün gruplarıyla ilgili bilgi ve belgelere ulaşılması mümkün. Web sayfamızı ziyaret etmelerini tavsiye ederim” dedi.

Repie Girişim Sermayesi Yatırım Fonu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emre Çamlıbel ise, yatırım yapacaklara fon ararken dikkat etmeleri gerekenler noktasında bilgilendirmeler yapacağını söyleyerek, “Bu programda; sağlık alanında, sağlık teknolojileri üzerine girişimcilik yapmak isteyen insanlara, akademisyenlere, öğrencilere, bilim insanlarına ya da iş adamlarına yönelik, onların bu yatırımları ararken ve bu girişimleri yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair bir panel yapıyoruz. Ben de burada yatırım tarafını temsil ediyorum. Öğrencilerin ileri ki dönemlerde kuracakları sağlık teknolojileri alanındaki girişimlerde yatırım alırken ne tür fonlara başvurmaları gerektiğine dair ve başvurudaki fonlarda neler arayacaklarına dair fikirlerimi paylaşacağım kendileriyle. Yatırımı sadece parasal destek olarak görmemeleri, mentörlük beklentisi içerisinde olmaları, daha önce o konularda yatırım yapmış, iş kurmuş, işletmiş insanların yönettiği fonlara başvurmaları gerektiği ve bir nebze bankacılık sektöründen ziyade reel sektör kökenli fon yöneticilerine başvurmaları gerektiğini önereceğim” ifadelerini kullandı.

Moderatör Doğan Taşkent de, “Erciyes Üniversitesine 2016 yılında gelmiştim, ilk başta ve ondan beri de sık sık buradayım. Hem Ar-Ge projelerinde hem de girişimcilik etkinliklerinde çok sık beraber olduk akademisyenlerle ve sizlerle. TET Proje Pazarı Türkiye'deki önemli girişimcilik etkinliklerinden bir tanesi. Benim açımdan ülke yararına olan en kritik olanlardan da bir tanesi. 2009 senesinden beri Türkiye'de 64 üniversite ile çalıştım. Her birini teker teker gezdim. Onların teknoparklarında 2 bin 500 proje dinledim. Birçoğunun da teknoloji transfer ofisinin kuruluşunda yer aldım. Türkiye'de teknoloji geliştirmede altyapıları nasıl kurarız, girişimciliği nasıl destekleriz dedim. Bütün bu gördüklerimin arasında TET Proje Pazarı ve teknoloji bazlı çalışmalar çok sık görülmüyor. O yüzden de TET Proje Pazarı çok çok kritik” diye konuştu.

TET Proje Pazarı nedir

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliğinin 2012 yılında başlattığı TET Proje Pazarı, Üniversite-sanayi iş birliği kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla; Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşları üniversiteler, Ar-Ge kuruluşları, teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak ve Ar-Ge programlarına başvurulmasına destek olmak için çalışıyor.

Programın sonunda, katılımcılar yatırım yapmak isteyen akademisyen ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.