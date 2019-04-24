ERÜ'de “Uluslararası Erciyes Tarım, Hayvan ve Gıda Bilimleri” Konferansı Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) “1. Uluslararası Erciyes Tarım, Hayvan ve Gıda Bilimleri Konferansı” düzenlendi.

Ziraat Fakültesi tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan, Uluslararası Erciyes Tarım, Hayvan ve Gıda Bilimleri Konferansı bilimsel programı hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da, tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekti.

Rektör Çalış, “Bir ülkenin gelişmesinde ve geleceğinde tarım ve hayvancılık çok önemlidir. Ayrıca stratejik öneme sahip bir konudur. Düzenlenen bu konferansın şehrimiz için, üniversitemiz için ve ülkemiz için, tarım ve hayvancılıkta yeni adımlar atılmasına, ARGE projelerinin oluşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Biz dünyada ilk 10 ülke arasına girmek istiyorsak, özellikle tarım ve hayvancılıkta bunu ilerletmemiz gerekiyor. ARGE çalışmalarına hız vermemiz, her türlü katma değeri yüksek ürünler konusunda milli buluşlar yapmamız gerekiyor. Bu konferansın başarılı geçmesini diler, tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 3 gün sürecek olan etkinlik, sunumlarla devam etti.