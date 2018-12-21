ERÜ'de “Uluslararası Öğrenciler Bilgilendirme Paneli” Düzenlendi

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen panele, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Taşçı, Türk Kızılayı Toplum Merkezi Yöneticisi Ali Orhan ile çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, ülkemizde 2018 itibariyle yabancı uyruklu öğrenci sayısının 125 bin civarında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kılıç, “Ülkemizde 16 ülke ve 57 üniversite ile 207 eğitim-öğretim protokolü yapılmış durumdadır. Yine ilk defa gerçekleştirilen organizasyonlardan birisi, geçtiğimiz hafta İstanbul'da üniversite rektörleri konferansı düzenledi. Ve önemli bilgi sonuçlarına ulaşıldı. Yine YÖK tarafından uygulanan bir yabancı öğrenci burs programı kapsamında, YÖK tarafından burs verilen öğrenciler kendi ülkelerinde 5 yıl süreyle vazife alma, görev yapma şansına sahip olabilecekler. Ülkemizin ve Yüksek Öğretimimizin bu hedefleriyle uyumlu bir şekilde Erciyes Üniversitesi'nden yine uluslararasılaşma hedefleri çerçevesinde, hedef odaklı planlamalarını yapmakta ve bu konuda da son yıllarda önemli mesafe kat edilmektedir. Ön lisans ve lisansüstü seviyede yaklaşık 70 farklı ülkeden 1200'e yakın öğrencimiz, şuanda misafir konumda başarılı bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmekteler” dedi.

Türk Kızılayı Toplum Merkezi Yöneticisi Ali Orhan da konuşmasında, Kızılay Toplum Merkezleri'nin misafirlerin topluma adaptasyonları için kurulmuş merkezler olduğunu belirtti. İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Taşçı ise, Göç İdaresi'nin faaliyetlerini anlattı. Taşçı, “Göç idaresi olarak tüm yabancı öğrencilerimize, sığınmacılarımıza ve ülkemizden ikamet alanlara tüm samimi duygularımızla kapılarımızı açtık ve hizmet etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Türkçe Öğrenim Koordinatörü Okutman Emre Gökduman, ERSEM Türkçe Öğrenim Programı hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra panelde, Toplum Merkezi Koruma Program Sorumlusu Gözde Aydın “Ayni Destekler”, Toplum Merkezi Geçim Kaynağı Geliştirme Program Sorumlusu Samet Kaya “İstihdam ve Çalışma İzni”, Göç İdaresi Grup Başkanı Eyüp Yaşar “Geçici Koruma Mevzuatı”, Göç İdaresi Grup Başkanı Ömer Güven “Uluslararası Koruma Mevzuatı”, Göç İdaresi Grup Başkanı Salih Gökhan Deniz ise “İkamet İzni Mevzuatı” konularını anlattı.

Panel, soru- cevabın ardından sona erdi.