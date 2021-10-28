ERÜ'de 'Unutulmayan Meslekler' Fotoğraf Sergisi Düzenlendi

'2021 Ahi Evran Yılı' etkinlikleri kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi tarafından 'Unutulmayan Meslekler' fotoğraf sergisi düzenlendi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergi açılışına ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, “Ahi Evran insanlığın, ahlakın ve etik kuralların simgesi ve felsefesidir. Ahilik bizim kültürümüzde olan bir gelenek. Bizlerde Erciyes Üniversitesi olarak Ahilik kültürünü yaşatmak amacıyla birçok etkinlik düzenlemekteyiz. Bugün açılışını yaptığımız fotoğraf sergimizde bunlardan birisidir. Düzenlediğimiz etkinlikler ile Ahilik kültürünü hem yaşıyor, hem de yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Rektör Çalış'ın konuşmasının ardından serginin açılışı gerçekleştirilerek davetliler tarafından gezildi. 35 fotoğrafın yer aldığı sergi bir hafta süreyle açık kalacak.