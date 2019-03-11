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ERÜ'de “Yaşlanarak Değil, Yaşayarak Kazan” Konulu Panel Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Genç Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Kayseri Şubesi (Genç ASKON) tarafından “Yaşlanarak Değil, Yaşayarak Kazan” konulu panel düzenlendi.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.


Panelin açılış konuşmasını yapan Genç ASKON Kayseri Şube Başkanı Ahmet Esad Talo, amaçlarının gençlere girişimciliği aşılamak olduğunu söyledi.


Talo'nun açılış konuşmasının ardından, panele geçildi. Panelde, Mitsubishi Elektrik Otomasyon Sistemleri Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, Aselsan Mühendislik Grup Başkanı Bülent Bilgin, Mert Makine Ceo'su Mustafa Nebi Doğan ile Gülsan Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Güldüoğlu, öğrencilere başarılı olmanın yollarını anlattı.

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