ERÜ'de “Yeniden Asya” Konulu Panel Düzenlendi

Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Vladimir Bölge Başkanı, RANEPA Vladimir Şube Direktörü Prof. Dr. Vyacheslav Yurievich Kartukhın, ASİAPOL Kurucusu, Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Vladimir Bölgesi Resmi Temsilcisi Talat Enveroviç Çetin, Hak-İş Onursal Başkanı, TBMM Eski İdare Amiri Salim Uslu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özen Tok, Stratejik Düşünce Kuruluşu Başkanı Ali Hashalıcı ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Panelin açılış konuşmalarında Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rusya Üniversiteleri ile sürdürülen işbirlikleri hakkında bilgiler verdi.

Rektör Çalış, “Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, 5 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilen 11. Büyükelçiler Konferansında 'Yeniden Asya' açılımını ilan etmiştir. Asya dünyanın ekonomi merkezi haline gelmektedir. Uluslararası toplum Asya'da daha fazla yer almak için bir rekabet halindedir. Hâlbuki dünyanın bu en dinamik bölgesinde bizim köklerimiz çok daha derindir. Avrupa'da Avrupalı olmak gibi, Asya'da Asyalı olmak da bizim için değerlidir. Bizi biz yapan, özel yapan hasletlerden biri de işte bu iki sacayağı üzerinde yükselmemizdir. Biz Erciyes Üniversitesi olarak Rusya Federasyonundan üniversitelerle bu işbirliğini, eğitim ve Ar-Ge alanlarında geliştirmeye çalışıyoruz. Son bir yıl içerisinde Rusya Federasyonu'na iki kez ziyarette bulunduk. Ayrıca, üniversitemiz Edebiyat Fakültesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı Bölümümüz bulunmaktadır. 1994-1995 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayan bu bölümümüz geçtiğimiz 26 yıl içerisinde 714 mezun vermiş, şu an için 521 mevcut öğrenciyle eğitim öğretime devam edilmektedir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın açılış konuşmasının ardından panele geçildi.

Stratejik Düşünce Kuruluşu Başkanı Ali Hashalıcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Vladimir Bölge Başkanı, RANEPA Vladimir Şube Direktörü Prof. Dr. Vyacheslav Yurievich Kartukhın, ASİAPOL Kurucusu, ASİAPOL Kurucusu, Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Vladimir Bölgesi Resmi Temsilcisi Talat Enveroviç Çetin, Hak-İş Onursal Başkanı, TBMM Eski İdare Amiri Salim Uslu, ERÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tekin Aycan Taşcı “Yeniden Asya” konusunda birer konuşma yaptı.

Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın panelistlere plaket takdiminin ardından sona erdi.