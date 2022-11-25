ERÜ'de 'Yurtdışı Yayın Üretme, Yazma ve Yayınlama Teknikleri' Konulu Konferans Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesinde Tıp Fakültesi Dekanlığı, Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Komisyonu ve Asistan Temsilciğinin de katkılarıyla düzenlenen panele, öğretim üyeleri, hekimler ve öğrenciler katıldı. 'H-Endeksine Göre Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk Bilim İnsanı' içerisinde yer alan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, 'Yurtdışı Yayın Üretme, Yazma ve Yayınlama Teknikleri' konulu konferansta konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, konuşmasında dergi editörleri ve hakemlerin yayınlarda neleri sevdiklerini, yurtdışına yayın üretmek, yazmak ve yayınlamak için nelere dikkat edilmesi gerektiğine değinerek; Fikir/yayın üretme, yılda kaç makale yapılabileceği, düşünce hırsızlığı, editörlerin neyi kabul ettikleri, hakemlerin neleri sevdikleri, makalenin başlık ve bölümlerin nasıl yazılması gerektiği, kaç paragraftan oluşması ve İngilizce yazılır iken hangi tense ile yazılması gerektiğini, hangi derginin seçileceğini, gramer ve yazım hatalarının nasıl azaltılabileceğini, kaç ret sonrasında makalenin Türkçe' ye çevrilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, “Sadece bilimle ilgilenmeyelim, sanatla da, sporla da ilgilenelim. Sanat ve spor, bilime engel değildir. Hayata pozitif bakalım, mutlu olalım. Hem çok gezelim, hem de çok okuyalım” diye konuştu.

ERÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. Dalı Başkanı Doç. Dr. Tutkun Talih'in moderatörlüğünü yaptığı konuşmada; “Sizleri, dünyada bilime yön veren 100 Türk Bilim İnsanı arasında yer alan Prof. Dr. Cem Evereklioğlu hocamızla buluşturmak istedik. Bu konuşmaların sizde, vizyon açmasını, işini iyi yapan insanların ve özgüveni olan insanların hayatta nasıl başarılı olabileceklerini görmüş olduk. Hocamıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.