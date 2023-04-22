ERÜ'den tarım uygulamaları için ‘nano' çözüm

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (ERFARMA) yapılan çalışma ile son yıllarda popüler olan nano taşıyıcı sistemler, zirai ilaçlara entegre edildi. İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde görev yapan Araştırma Görevlisi Doç. Dr. Serkan Dayan, çalışmaların prototip boyutuna kadar yapıldığını ve yeni çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

ERÜ ile Kayseri Şeker arasında üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yapılan protokol ile ‘Şeker Pancarı Zararlarına Karşı Kullanılmak Üzere Bir Nano Formülasyon ve Bunun Üretimi Yöntemi' çalışmaları sonucunda patent alınarak Kayseri Şeker'e lisanslandı. Yapılan çalışma ile son yıllarda popüler olan nano taşıyıcı sistemler, zirai ilaçlamalara entegre edildi ve sistemin laboratuvar ve prototip aşamaları tamamlandı.

2019 yılında başlayan çalışmanın patentinin alındığını ve Kayseri Şeker'e lisanslandığını söyleyen Erciyes Üniversitesi İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde görev yapan Araştırma Görevlisi Doç. Dr. Serkan Dayan, “2019 yılında üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Şeker AR-GE ile birlikte projemizi oluşturduk. 2019 yılında karşılıklı olarak yapılan protokol çerçevesinde proje bütçemiz de oluşturuldu ve çalışmalarımız başlatıldı. Bu esnada da biz öncesinden çalışmalarımızı başlatmıştık. Bunlarla ilgili bazı ön hazırlıklarımızı yapmıştık ve projemizin o kısmı da hızlı ilerledi. 2020 yılı içerisinde biz ‘Şeker Pancarı Zararlarına Karşı Kullanılmak Üzere Bir Nano Formülasyon ve Bunun Üretimi Yöntemi' başlıklı patent başvurumuzu gerçekleştirdik. Daha sonra 2021 yılı içerisinde Erciyes Üniversitesi olarak patentimizi yine Kayseri Şeker AR-GE'ye lisansladık ve bu ürünün üretilebilmesi için iş birliği çerçevesinde nihai noktayı koyduk. Eş zamanlı olarak da yine patentimiz tescillendi” dedi.

Serkan Dayan, beşeri ilaçlamalarda sıklıkla görülen bir sistemin yaptıkları çalışma ile zirai ilaçlamalarda da kullanılmaya başlandığını söyleyerek, “Bu ürünümüz şeker pancarındaki zararların birçoğuna aslında kullanılabilir. Ne demek istediğime gelince de, mevcutta kullanılan zirai ilaçların birçoğuna nano taşıyıcı olarak kullanılması mümkündür. Bu nano taşıyıcılar malum ilaçların çeşitli zararlarını daha da aza indirgeyebilmek için sıklıkla kullanılan sistemlerdir. Biz bunları tabi beşeri ilaçlarda çok görmemize rağmen zirai ilaçlardaki uygulamaları çok sınırlıdır. Bizim burada yaptığımız ise son yıllarda rövanşta olan bir çalışmayı zirai ilaç kategorisinde de kullanıp, nano taşıyıcı sistemleri buna entegre etmiş olduk. Elde ettiğimiz ilk sonuçlar, saha denemeleri, laboratuvar sonuçları oldukça güzel. Laboratuvar boyutlarından prototip boyutlarına kadar çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalarla ilgili Kayseri Şeker AR-GE yine kendi içerisinde çalışmalarını yürütmekte. Bizlerle de düzenli olarak fikir alış verişinde bulunmakta. Bunun devamı olarak biz yine üniversite-sanayi iş birliğinde ilaç kategorisinde yeni projeler de verdik. Yani bu çalışma aslında yeni projelerin de önünü açmış oldu. TÜBİTAK 1004 çerçevesinde yeni 2 proje verdik bunun da yakın zamanda sonuçlanmasını bekliyoruz. Bunlarla birlikte biz yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni patentler söz konusu olacak. Üniversite-sanayi iş birliğimizi bu şekilde geliştirerek, yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.