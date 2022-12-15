ERÜ'den 'T.C.' Açıklaması

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada; Sabancı Giriş kapısında 'T.C.' ibaresinin yer aldığı bildirildi.

Rektörlükçe yapılan yazılı açıklamada; "Erciyes Üniversitesi olarak sürekli iyileştirme yaklaşımıyla, birlikte en iyiyi yapabilme anlayışının tüm paydaşlarımızda hâkim olmasını ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak istiyoruz. Kurumumuz adına sürdürdüğümüz çalışmalarla Erciyes Üniversitesi algısı ve Erciyes Üniversitesi marka değerini zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlayışla Üniversitemizin Sabancı Giriş kapısı, bayrağımız, logomuz ve üniversitemiz ismini içeren yenileme çalışmaları halen devam etmektedir. Henüz devam eden ve tamamlanmamış bu çalışmalarda, bizlerin ve toplumun hassasiyetlerine uygun şekilde Sabancı Giriş kapısında devletimizin simgesi olan 'T.C.' ibaresinin yer aldığı bilgisini kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.