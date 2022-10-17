ERÜ'den 'Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü' etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle "Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü" etkinliği düzenlendi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, ERÜ Rektör Yardımcıları, senato üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun yaptı. Rektör Altun, “Bilgi ve bilimin, teknolojinin, Ar-Ge faaliyetlerinin toplumlara yön verdiği bir dönemi yaşamaktayız. Sürdürülebilir bir müreffeh gelecek için bilgiye sahip olunmalı, bilimi kalkınma için seferber etmeliyiz” dedi.

Erciyes Üniversitesi'nin kurulduğu ilk günden itibaren uluslararasılaşmayı ilke edinmiş ve bu doğrultuda akademik çıktılar oluşturarak ülkemizin ve dünyanın bilim, sanat ve kültür coğrafyasına önemli katkılar sunduğuna dikkat çeken Rektör Altun, şunları kaydetti:

“Bir araştırma üniversitesi olarak Erciyes Üniversitesi sağlık, fen, mühendislik, tarım ve yaşam bilimlerinin yanı sıra sosyal ve beşeri bilimler alanında öncül çıktılar vermeye devam etmektedir. Avrupa Birliği fonları ve ulusal fonlar, akademilerde bu nitelikli çıktıların oluşmasında en önemli araçlardan biridir. Ülkemizin dahil olduğu Avrupa Birliği fonları olan çerçeve programları, Erasmus Plus hareketlilik aksiyonları ve 2023 yılı itibarıyla ülke olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinatörlüğünde dahil olmak istediğimiz Dijital Avrupa Programı üniversitemiz için büyük önem arz etmektedir. Bunlara ek olarak TÜBİTAK tarafından koordine edilen Uluslararası İkili ve Çoklu İş Birliği Programları ve araştırmacılarımızı akademik ağlarını geliştirmesini teşvik etmek için COST aksiyonlarının Avrupa merkezli akademik ağın oluşması bakımından oldukça önemli olduğunun farkındayız. Bu bağlamda üniversitemizde Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili olarak farkındalığın artırılması için son 3 yılda 60'tan fazla etkinlik yaparak, bin 500 civarı katılımcıya ulaşmış bulunmaktayız. Ayrıca Erciyes Üniversitesi olarak son beş yılda toplam 175 adet Avrupa ortaklı proje başvurusu yapılmış ve 32 tanesi kabul almıştır. Bunlara ek olarak TÜBİTAK tarafından eş finansman desteği verilen ve Avrupa'ya nitelikli insan kaynağını çekmek için kurgulanan Marie Curie aksiyonlarından Co-Fund programı çerçevesinde son iki yıldır ciddi hazırlıklar yapmaktayız. Biyomedikal ve nanoteknoloji alanından başvurulan projemiz 84 puan alarak eşik üstünü geçmiş ve kritik sınırda kalmıştır. Yine benzer bir şekilde geçen sene başvurusunu yapmış olduğumuz Ufuk Avrupa Bilimsel Mükemmeliyet Fonları'ndan olan iki adet ERC projesi B puan almıştır. Bu projelerinde revizyon çalışmaları araştırmacılarımız tarafından devam etmektedir. Erciyes Teknoparkımız ile ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) arasında imzalanan yeni sözleşme kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen Enhancer programı çerçevesinde 240 gencimize yazılım, oyun ve tasarım alanlarındaki sekiz farklı alt başlıkta nitelikli eğitimler vereceğiz. Yine Avrupa Birliği tarafından desteklenen Avrupa İşletmeler Ağı projemiz kapsamında Erciyes Teknopark olarak 2024 yılına kadar yeni nitelikli istihdam potansiyeli oluşturan, TR72 bölgesindeki KOBİ ve üniversitelerimizin projelerine ortaklar bulunması ve yeni iş birliklerinin oluşması için hizmet vermeye devam edeceğiz. Bir diğer konu ise Avrupa Birliğinin öncelik verdiği alanlardan ve tüm dünyanın gündeminde olan gıda arzı ve yeşil mutabakat konularında ise üniversitemiz çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı'nda bu konu üzerine durulmuş olup Türkiye'deki en büyük bütçeli proje fon mekanizması olan TÜBİTAK 1004 kapsamında ise Yeşil Mutabakat Ekseninde Sürdürülebilir Tarım İş Birlikleri konusu çalışılmıştır. Türkiye'nin önde gelen sanayi ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde tasarlanan 1004 projesi ülkemizin gıda arzı ve güvenliği konusunda rekabetçi olmasını sağlayacaktır. 1004 projesi kapsamında oluşturduğumuz geniş kapsamlı konsorsiyumun birlikte çalışmasının devam etmesi ve Avrupa Birliği fonlarından da faydalanarak ülkemiz ve dünyamız için önemli çıktılar üretmesi bizler için çok kıymetlidir. Bugünkü toplantının konusu olan Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı; Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar avroluk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bizler Erciyes Üniversitesi ve tüm paydaşlarımız ile bu fon mekanizmasından maksimum ölçüde faydalanmak için gereken gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz.”

Prof. Dr. Hasan Mandal da katılımcılara “Ufuk Avrupa Programı” hakkında sunum gerçekleştirdi. “Yakın dönemde ülkemizin teknolojik gelişimi bize heyecan veriyor” diyen Mandal, “Ufuk Avrupa Programı ile bizim zaten genel eğitimlerimiz var. Ama il özelinde üniversitemiz ama bununla beraber aynı zamanda şehirdeki diğer araştırmacılarımızla birlikte böyle bir etkinlik yapalım ve çalıştaylarla da bunu kıymetlendirip, buradan hepimiz günün sonunda hem motive olmak ve artık bu işi yapabilmek konusunda yani Avrupa Birliği projesi yapabilme ile bir sorumluluk alma noktasında bu etkinlikte buluştuk" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun tarafından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal'a plaket takdim edildi. Etkinlik, eğitim sunumları ile devam etti.