ERÜ'lü Öğrenciler İzmarit Topladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sosyal Girişimcilik Kulübü tarafından 'Bağımlılıkta Farkındalık Oluşturmak' amacıyla sigara izmariti toplandı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası çevresinde düzenlenen etkinlikte, kulüp üyeleri tarafından izmarit toplandı. Etkinliğin amacı hakkında bilgiler veren Kulüp Üyesi Semiha Karakoç, “Bu etkinliğimizin asıl amacı fakültemizin çevresini temiz tutmaktır. Diğer amacı da sigara içen insanlara, onların izmaritlerini toplayarak çevreye verdikleri zararı bir nebze olsun göstermektir” dedi.